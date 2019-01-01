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  • 01.01.2019 09:51
  • Son Güncelleme: 01.01.2019 09:57

Fenerbahçe ve Emre Mor'un peşinde

Ara transfer döneminde hareketli günler yaşanırken Fenerbahçe de çalışmalarına hız kazandırdı. Sarı lacivertli ekip 21 yaşındaki Emre Mor'u kiralama kararı aldı. Ancak Emre Mor'a 'in bir diğer devi da talip oldu.

Emre Mor savaşı!

Fenerbahçe'de Emre Mor yeniden gündemde... İspanyol ekibi Celta Vigo'nun bir türlü bekleneni veremeyen 21 yaşındaki oyuncuyu kiralama kararı alması üzerine harekete geçen sarı-lacivertliler, araştırma başlattı.

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