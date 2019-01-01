Fenerbahçe'de Emre Mor yeniden gündemde... İspanyol ekibi Celta Vigo'nun bir türlü bekleneni veremeyen 21 yaşındaki oyuncuyu kiralama kararı alması üzerine harekete geçen sarı-lacivertliler, araştırma başlattı.
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Fenerbahçe'de Emre Mor yeniden gündemde... İspanyol ekibi Celta Vigo'nun bir türlü bekleneni veremeyen 21 yaşındaki oyuncuyu kiralama kararı alması üzerine harekete geçen sarı-lacivertliler, araştırma başlattı.
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