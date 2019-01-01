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Boca Muniors’un Muslera ısrarı

Boca Muniors’un Muslera ısrarı
Arjantin'in Ole Gazetesi, Fernando Muslera ile ilgili flaş bir habere imza attı. Gazete, 'un Muslera'ya olan ilgisinin devam ettiğini yazdı.

TERİM'İN PRENSİ
Haberde, Boca Juniors'un transferde işinin zor olduğu belirtilirken Uruguaylı'nın Fatih Terim'in vazgeçilmezi olduğu yazıldı.

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