Boca Muniors’un Muslera ısrarı

Arjantin'in Ole Gazetesi, Fernando Muslera ile ilgili flaş bir habere imza attı. Gazete, Boca Juniors'un Muslera'ya olan ilgisinin devam ettiğini yazdı.
TERİM'İN PRENSİ
Haberde, Boca Juniors'un transferde işinin zor olduğu belirtilirken Uruguaylı'nın Fatih Terim'in vazgeçilmezi olduğu yazıldı.
TERİM'İN PRENSİ
Haberde, Boca Juniors'un transferde işinin zor olduğu belirtilirken Uruguaylı'nın Fatih Terim'in vazgeçilmezi olduğu yazıldı.
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