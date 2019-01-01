Akhisarspor gözünü Muğdat’a çevirdi ( Yurttan ve dünyadan spor gündemi )

Transfer çalışmaları kapsamında Muğdat'ı tekrar takımda görmek isteyen Akhisarspor, Galatasaray'ın kararını bir an önce vermesini bekliyor. Yönetim bu transferin gerçekleşmesi için Sarı-Kırmızılı kulüple görüşmelerini sürdürüyor. Yönetim menajerlerin önerdiği Ankaragücü'nden Bifouma'ya ise soğuk yaklaşıyor.
FURKAN'IN 10 SAYISI GALİBİYETE YETMEDİ
NBA'DE Philadelphia 76ers forması giyen Türk basketbolcu Furkan Korkmaz, Portland Trail Blazers'a 129-95 kaybettikleri maçta 10 sayı attı. Kenardan gelerek 22 dakika süre alan Furkan Korkmaz 10 sayı, 3 ribaunt, 3 top çalmayla oynadı. Trail Blazers'ta C.J.
McCollum, 35 sayıyla sahanın en skoreri oldu.
ALTAY'DA IVAN IVANOV KÖŞEYE SIKIŞTIRDI
SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da kendisine kulüp bulması istenen Bulgar stoper Ivan Ivanov yönetimden ayrılmak için 150 bin Euro talep etti. Sezon başında transfer edilen tecrübeli stoper 2 yıllık sözleşmesinin bulunması nedeniyle yönetime ayak diretiyor. Ivanov'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmayı planlayan İzmir ekibi Bulgar yıldızla uzlaşma zemini arıyor.
LİVERPOOL GUARDİOLA'NIN GÖZÜNÜ FENA KORKUTTU
Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Liverpool ile 3 Ocak'ta oynayacakları maçın şampiyonluk için çok önemli olduğunu söyledi. Ünlü menajer Liverpool'un şu anda dünyanın en iyi takımı olduğunu ifade ederek, "Eğer onları yenemezsek şampiyonluğun neredeyse imkansız olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.
GÖZTEPE'DE TRANSFERDE İLK HEDEF AZİZ BEHİCH
Göztepe iç ve dış transferde henüz harekete geçemedi. Dış transferde öncelliği sol beke veren İzmir kulübü Aziz Behich, Ali Adnan ve Emilio Izaguirre'le ilgilense de somut adım atamadı. Ghilas ve Scarione gibi oynamayan futbolcuları elden çıkarmak isteyen Göztepe, iki isme hiçbir transfer teklifi gelmemesi yüzünden sıkıntıya girdi.
FURKAN'IN 10 SAYISI GALİBİYETE YETMEDİ
NBA'DE Philadelphia 76ers forması giyen Türk basketbolcu Furkan Korkmaz, Portland Trail Blazers'a 129-95 kaybettikleri maçta 10 sayı attı. Kenardan gelerek 22 dakika süre alan Furkan Korkmaz 10 sayı, 3 ribaunt, 3 top çalmayla oynadı. Trail Blazers'ta C.J.
McCollum, 35 sayıyla sahanın en skoreri oldu.
ALTAY'DA IVAN IVANOV KÖŞEYE SIKIŞTIRDI
SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da kendisine kulüp bulması istenen Bulgar stoper Ivan Ivanov yönetimden ayrılmak için 150 bin Euro talep etti. Sezon başında transfer edilen tecrübeli stoper 2 yıllık sözleşmesinin bulunması nedeniyle yönetime ayak diretiyor. Ivanov'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmayı planlayan İzmir ekibi Bulgar yıldızla uzlaşma zemini arıyor.
LİVERPOOL GUARDİOLA'NIN GÖZÜNÜ FENA KORKUTTU
Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Liverpool ile 3 Ocak'ta oynayacakları maçın şampiyonluk için çok önemli olduğunu söyledi. Ünlü menajer Liverpool'un şu anda dünyanın en iyi takımı olduğunu ifade ederek, "Eğer onları yenemezsek şampiyonluğun neredeyse imkansız olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.
GÖZTEPE'DE TRANSFERDE İLK HEDEF AZİZ BEHİCH
Göztepe iç ve dış transferde henüz harekete geçemedi. Dış transferde öncelliği sol beke veren İzmir kulübü Aziz Behich, Ali Adnan ve Emilio Izaguirre'le ilgilense de somut adım atamadı. Ghilas ve Scarione gibi oynamayan futbolcuları elden çıkarmak isteyen Göztepe, iki isme hiçbir transfer teklifi gelmemesi yüzünden sıkıntıya girdi.
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