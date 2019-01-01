Sohbetin başında ligin ikinci yarısındaki gerçekleri işaret ettim.

"Ligde bütün büyüklerin tek rakibi sensin. Ama senin rakiplerin çok, nasıl baş edeceksin?" Kendinden emin yanıtladı.

"Ben sahada hem fiziksel hem zihinsel güçlü olacağımı, çalışmanın karşılığını mutlaka alacağımı ve onun da bu yıl gerçekleşeceğini düşünüyorum." Altı puanlık farkı buruşturup atanlar vardı da puan cetvelini inadına ütüleyip sordum.

Rakiplerin aradaki puan farkını saymıyor ben sayıyorum. 'Bir, iki, üç, dört beş. altı.' Sen ne diyorsun?" Bir matematik havuzunda buluştuk.

"Ben de senin gibi sayıyorum. Bu tamamen psikolojik bir algı oluşturmakla ilgili bir şey. Sahada güçlü olduğumuz zaman bu puan farkı varsa gerçektir. O gerçeğin üzerinden devam edilecek." Futbolda kusurlu cinayetlere çok şahit oldum. O yüzden bazı şeylerin sadece sahada kazanılmadığına inananlardanım. Yine aynı filmin sahneye konacağı konusunda şüphelerim çoktu da yine zarif haliyle cevapladı beni.