F.Bahçe'nin ikinci yarı için kurtuluş reçetesini usta otoriteler açıkladı. Bilindiği gibi Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk yarısını 17. sırada bitirerek tarihinin en kötü dönemini yaşadı. Sezon başından beri yapılan yanlışlardan sonra taraftar büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. TAKVİM yazarlarından İlker Yağcıoğlu, Oktay Derelioğlu ve Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin sezonun ikinci yarısında nasıl bir yol izlemesi gerektiğini yorumladı.
- Spor
- 30.12.2018
- Gazete
Usta otoriteler Fenerbahçe'nin diriliş formülünü verdi
Yağcıoğlu: Oyuncular gerçek performanslarına çıkartılmalı. Bilgiç: Oyun kalitesi artmalı. 2-3 transfer olabilir. Derelioğlu: Özgüven, en iyi transfer olur.
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