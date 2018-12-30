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Nagatomo’da korkutan final senaryosu

Japon yıldız, ’nda finale kadar giderse ligde 3, kupada 2 maç kaçıracak

Nagatomo’da korkutan final senaryosu
Takımın kilit isimlerinden biri olan Yuto Nagatomo'da büyük tehlike kapıda... Tecrübeli yıldız, Japonya Milli Takımı'yla 5 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Asya Kupası'na gidecek. Eğer turnuvada finale kadar giderse Nagatomo, Galatasaray formasıyla 5 maç kaçırmış olacak. Nagatomo'nun kaçıracağı maçlar , Ankaragücü, Boluspor, ve .

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