Ozan Kabak ikiye böldü

Galatasaray Yönetimi, önceki gün yaptığı açıklamada Ozan Kabak ile henüz anlaşma sağlayamadıklarını belirtmişti. 18 yaşındaki oyuncu ile alakalı yapılan paylaşım Sarı-Kırmızılı kulüp içinde rahatsızlık yarattı. Ozan'ın bu açıklama ile taraftarın önüne atıldığını düşünen bazı yöneticilerin de bu paylaşımdan bilgilerinin olmadığı ifade edildi.