Ozan Kabak ikiye böldü

Galatasaray Yönetimi, önceki gün yaptığı açıklamada Ozan Kabak ile henüz anlaşma sağlayamadıklarını belirtmişti. 18 yaşındaki oyuncu ile alakalı yapılan paylaşım Sarı-Kırmızılı kulüp içinde rahatsızlık yarattı. Ozan'ın bu açıklama ile taraftarın önüne atıldığını düşünen bazı yöneticilerin de bu paylaşımdan bilgilerinin olmadığı ifade edildi.
- Spor
- 29.12.2018
- Gazete
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