Salah’tan kırmızı kart

Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, İngiltere'de adından söz ettirdi. Liverpool'un yıldız oyuncusu geçen sezon 44 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. İngiliz medyası tarafından yılın futbolcusu ilan edildi. Ancak Salah, Liverpool'un Salzburg'ta forma giyen İsrailli futbolcusu Moanes Dabour ile ilgilendiğini öğrenince tepki gösterdi. Yıldız isim, Filistin üzerindeki hassasiyeti sebebiyle takımda bir İsrailli futbolcu ile forma giymek istemediğini söyledi.
Salah, "Eğer onu transfer ederseniz sahaya çıkmam" restini çekti. Transferde ısrarcı olunması halinde ise takımdan ayrılabileceğini ifade etti. Öte yandan bu Salah'ın yeni tavrı değil. Müslüman futbolcu 2013 yılında Basel forması giyerken Dabour'un takımı Maccabi Tel-Aviv ile oynamış ve bu maçta ilginç bir an yaşanmıştı. Bütün futbolcular birbirleriyle el sıkışırken Salah, selamını yumrukla vermeyi tercih etmişti. Bu tercih mücadele sonrasında mesaj olarak yorumlanmıştı.
İsrailli futbolcu Moanes Dabour
Salah, "Eğer onu transfer ederseniz sahaya çıkmam" restini çekti. Transferde ısrarcı olunması halinde ise takımdan ayrılabileceğini ifade etti. Öte yandan bu Salah'ın yeni tavrı değil. Müslüman futbolcu 2013 yılında Basel forması giyerken Dabour'un takımı Maccabi Tel-Aviv ile oynamış ve bu maçta ilginç bir an yaşanmıştı. Bütün futbolcular birbirleriyle el sıkışırken Salah, selamını yumrukla vermeyi tercih etmişti. Bu tercih mücadele sonrasında mesaj olarak yorumlanmıştı.
İsrailli futbolcu Moanes Dabour
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