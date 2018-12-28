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'a girişte Rooney'e üst araması

Üst akıl
, efsaneleştiği 'a geri döndü. Kariyerini ABD'de sürdüren İngiliz futbolcu, 'ın Huddersfield Town'u 3-1 yendiği maçı yerinde izledi. Ancak yıldız oyuncu, 13 sezon boyunca alkışlar ve tezahüratlarla çimlerine çıktığı Old Trafford'a bu kez, her taraftar gibi üst aramasından geçerek girdi. Bu fotoğraf İngiliz basınında büyük yankı uyandırdı. İngilizler, "Ülkenin en başarılı futbolcusunun bu şekilde stada alınması son derece üzücü" dedi. Bu arada Rooney, kariyerinin tamamını neredeyse Manchester United'da geçirdi.
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