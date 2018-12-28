İngiliz futbolcu Wayne Rooney, efsaneleştiği Old Trafford'a geri döndü. Kariyerini ABD'de sürdüren İngiliz futbolcu, Manchester United'ın Huddersfield Town'u 3-1 yendiği maçı yerinde izledi. Ancak yıldız oyuncu, 13 sezon boyunca alkışlar ve tezahüratlarla çimlerine çıktığı Old Trafford'a bu kez, her taraftar gibi üst aramasından geçerek girdi. Bu fotoğraf İngiliz basınında büyük yankı uyandırdı. İngilizler, "Ülkenin en başarılı futbolcusunun bu şekilde stada alınması son derece üzücü" dedi. Bu arada Rooney, kariyerinin tamamını neredeyse Manchester United'da geçirdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.