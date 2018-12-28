Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da, Latifu, Sernas ve Kaplienko'nun sözleşmesi feshedildi.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, futbolcular Akeem Latifu, Darvydas Sernas ve Oleksandr Kaplienko'nun sözleşmelerinin, karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi.
Sernas, 2015-2016 sezonunun devre arasında, Kaplienko ve Latifu ise 2016-2017 sezonu öncesi transfer döneminde takıma dahil edilmişti.
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