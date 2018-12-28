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Eren & Serdar’a Terim neşteri

Terim, maçında ‘midem bulanıyor’ diyerek oynamayan, 7 saat sonra ise Maldivler’e uçan Serdar’ın biletini kesti... Deneyimli hoca ilk yarıda sakatlığını bahane ederek bazı maçlara çıkmayan Eren için de “Satılsın” talimati verdi.



Galatasaray'da deprem... Sarı- Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim, Serdar Aziz ile Eren Derdiyok'un biletini kesti. İlk yarının son maçı olan Sivas karşılaşması öncesi 'midem bulanıyor' diyen ve ardından kadrodan çıkarılan Serdar'ın maçtan 7 saat sonra tatil için Maldivler'e gitmesi Terim'i çıldırttı.

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