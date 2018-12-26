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’ya iki talip var

ve , stoper için karşı karşıya.

Vida’ya iki talip var
Beşiktaş'ın stoperi Vida için 2 kulüp devreye girdi. Premier Lig ekibi West Ham ile Fransız temsilcisi Monaco, Vida'yı kadrosuna katmak istiyor. Eğer Şenol Güneş onay verirse Vida iki takımdan birine imza atacak. Bu transferden kasaya girecek rakam 10 milyon Euro civarında.

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