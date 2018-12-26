Vida’ya iki talip var

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Vida için 2 kulüp devreye girdi. Premier Lig ekibi West Ham ile Fransız temsilcisi Monaco, Vida'yı kadrosuna katmak istiyor. Eğer Şenol Güneş onay verirse Vida iki takımdan birine imza atacak. Bu transferden kasaya girecek rakam 10 milyon Euro civarında.
- Spor
- 26.12.2018
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.