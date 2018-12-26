İyi ki VAR’sın

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, Süper Lig'in ilk yarısında 98 kararın değişmesini sağladı. İlk yarıda VAR sayesinde en fazla (24 kez) gol iptali gerçekleştirildi. 27 penaltıda VAR'a başvuruldu. 7'si iptal edildi.
7 İPTALE GOL KARARI!
Hakemler, sezonun ilk yarısında 16 kırmızı, 23 sarı kartı VAR incelemesinden sonra çıkardı. İptal edilen 7 gol kararında değişiklik yapıldı ve gol kararı verildi.
7 İPTALE GOL KARARI!
Hakemler, sezonun ilk yarısında 16 kırmızı, 23 sarı kartı VAR incelemesinden sonra çıkardı. İptal edilen 7 gol kararında değişiklik yapıldı ve gol kararı verildi.
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