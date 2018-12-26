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İyi ki ’sın

’de bu sezon uygulamaya konan sistemi sayesinde hakemler tam 98 kez karar değiştirdi. En çok karar değişikliği 24 ile iptalinde yaşandı.

İyi ki VAR’sın
Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, Süper Lig'in ilk yarısında 98 kararın değişmesini sağladı. İlk yarıda VAR sayesinde en fazla (24 kez) iptali gerçekleştirildi. 27 penaltıda VAR'a başvuruldu. 7'si iptal edildi.

7 İPTALE GOL KARARI!
Hakemler, sezonun ilk yarısında 16 kırmızı, 23 sarı kartı VAR incelemesinden sonra çıkardı. İptal edilen 7 gol kararında değişiklik yapıldı ve gol kararı verildi.

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