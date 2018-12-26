Fatih Terim yönetimden Alan Carvalho'yu istedi

Sivasspor galibiyetiyle kendine gelen ve Süper Lig'e yeniden asılan Galatasaray'da ana gündem maddesi transfer... Futbolcular gibi, teknik direktör Fatih Terim de kafa dinlemek için ailesi ile birlikte tatile çıkarken gitmeden önce sarı-kırmızılı yönetimle bir transfer zirvesi gerçekleştirdi. Süper Lig'in ilk yarısında gol yollarında yaşanan sıkıntıyı dile getiren deneyimli çalıştırıcı, ocak ayında 2 santrfor takviyesi talep etti ve bunlardan birisinin Antalya'da yapılacak kampa yetişmesi gerektiğini belirtti.
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