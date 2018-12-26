TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Gaziantepspor'un kulüp başkanı Hasan Şahin, FIFA Disiplin Kurulunun kendilerine 6 puan silme ve transfer yasağı uyguladığını söyledi. Şahin, "Futbolcu ve kulüpler alacak görüşmelerinde erteleme taleplerimizi kabul edilmezse amatör liglere düşürülmesi cezasıyla karşı karşıya kalacaktır." dedi.
GALATASARAY FİLEDE THY'Yİ RAHAT GEÇTİ
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, THY'yi 3-0 yendi. Sarı-Kırmızılılar karşılaşmayı 22-25, 19- 25, 17-25'lik setlerle kazandı. Ligde dün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Eczacıbaşı VitrA-Aydın Büyükşehir Belediye: 3-1, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Nilüfer Belediyespor: 1-3, Karayolları-Beşiktaş: 3-2.
EMRE: F.BAHÇELİYİM AMA BAŞAKŞEHİR'E ODAKLANDIM
Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, "6 puanlık bir avantajımız var. Üç puanlık sistemde çok büyük bir fark olarak görünmese de ligde çok ciddi bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Ben Fenerbahçeliliğimi gizlemedim, saklamadım. Fakat Başakşehir'in başarısına odaklandım" dedi.
HOUSTON ROCKETS RİVERS'I KADROSUNA KATTI
NBA ekibi Houston Rockets, skorer oyuncu Austin Rivers'ı kadrosuna kattı. Şutör ve oyun kurucu pozisyonlarında görev yapabilen 26 yaşındaki Rivers, 2012'de New Orleans Pelicans tarafından 1. tur 10. sıradan draft edildi. Daha sonra Los Angeles Clippers'ta oynayan Rivers, son olarak bu sezon Washington Wizards'ta forma giydi.
GALATASARAY FİLEDE THY'Yİ RAHAT GEÇTİ
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, THY'yi 3-0 yendi. Sarı-Kırmızılılar karşılaşmayı 22-25, 19- 25, 17-25'lik setlerle kazandı. Ligde dün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Eczacıbaşı VitrA-Aydın Büyükşehir Belediye: 3-1, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Nilüfer Belediyespor: 1-3, Karayolları-Beşiktaş: 3-2.
EMRE: F.BAHÇELİYİM AMA BAŞAKŞEHİR'E ODAKLANDIM
Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, "6 puanlık bir avantajımız var. Üç puanlık sistemde çok büyük bir fark olarak görünmese de ligde çok ciddi bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Ben Fenerbahçeliliğimi gizlemedim, saklamadım. Fakat Başakşehir'in başarısına odaklandım" dedi.
HOUSTON ROCKETS RİVERS'I KADROSUNA KATTI
NBA ekibi Houston Rockets, skorer oyuncu Austin Rivers'ı kadrosuna kattı. Şutör ve oyun kurucu pozisyonlarında görev yapabilen 26 yaşındaki Rivers, 2012'de New Orleans Pelicans tarafından 1. tur 10. sıradan draft edildi. Daha sonra Los Angeles Clippers'ta oynayan Rivers, son olarak bu sezon Washington Wizards'ta forma giydi.
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