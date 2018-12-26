Ersun Yanal açıkladı! Bunları yapmazsak...

Fenerbahçe'de Erzurumspor maçı öncesi göreve gelen Teknik Direktör Ersun Yanal'ın ilk yarının ardından yönetime sunduğu raporun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.
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Fenerbahçe'de Erzurumspor maçı öncesi göreve gelen Teknik Direktör Ersun Yanal'ın ilk yarının ardından yönetime sunduğu raporun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.
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