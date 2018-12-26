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  • 26.12.2018 11:01
  • Son Güncelleme: 26.12.2018 11:01

açıkladı! "Bunları yapmazsak..."

'de göreve gelen takımı ligin ikinci yarısında düzlüğe çıkarmak için yönetime detaylı bir rapor iletti. Ersun Yanal raporunda Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu ortaya sererken, transfer yapılması gereken bölgeleri de belirledi.

Ersun Yanal açıkladı! Bunları yapmazsak...

Fenerbahçe'de Erzurumspor maçı öncesi göreve gelen Teknik Direktör Ersun Yanal'ın ilk yarının ardından yönetime sunduğu raporun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

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