Top bize değmeden kalemizde gol gördük ( Yurttan ve dünyadan spor gündemi )

BURSASPOR'UN golcüsü Umut Nayır, Yeni Malatyaspor maçında kaçan galibiyete yanıyor. Nayır, "Oyunun bütün bölümüne hakimdik. Bir anlık dalgınlıkta top bize değmeden gol yedik. Düşünmemiz gereken bir konu. İzleyenleri oyun olarak mutlu ettik. Hedeflediğimiz puanda değiliz. İkinci yarıda daha çok puan toplamak istiyoruz" dedi.
GELECEK YIL DAHA DA BAŞARILI OLACAĞIZ
OTOMOBİL sporlarının 2018 sezonunda branşlarında dereceye giren sporcu ve takımların ödüllerinin dağıtıldığı 2018 TOSFED Gala Gecesi'ne Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı. Kasapoğlu, "Gelecek yıl yeni sporcularla ve yeni yıldızlarla otomobil sporları adına daha başarılı bir yılı birlikte geçireceğiz" dedi.
VAKIF ÇANAKKALE'Yİ SET VERMEDEN GEÇTİ
VESTEL Venus Sultanlar Ligi 11. haftasında Çanakkale Belediyespor, evinde Vakıfbank ile karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazandı. Anafartalar Spor Salonu'ndaki karşılaşma 81 dakika sürdü ve setler 20- 25, 16-25, 21-25 şeklinde sonuçlandı. Günün bir diğer maçında ise Fenerbahçe Opet sahasında Halkbank'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı.
YENİ MALATYASPOR'UN HEDEFİ MİCHAL PAZDAN
SÜPER Lig'de ilk yarıyı 29 puanla 3.sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, transfere de hızlı başladı. Sarı-Kırmızılı kulüp Legia Varşova takımının stoperi Michal Pazdan ile prensipte anlaşmaya vardı. Pazdan, 31 yaşında ve 1,81 boyunda. Erol Bulut, tecrübeli oyuncunun bir an önce takıma katılmasını istiyor.
CEDİ OSMAN 17 SAYI ATTI AMA KURTARAMADI
NBA'DE Cedi Osman, takımı Cavaliers'ın evinde Bulls'a 20 sayı farkla 112- 92 mağlup olduğu karşılaşmada 37 dakika görev aldı ve 17 sayı, 7 ribaunt, 1 asistlik performans sergiledi. Sezonun 26. yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Larry Nance Jr 20, Jordan Clarkson 17 sayı üretti. Bulls'ta Lauri Markkanen 31 sayıyla yıldızlaştı.
GELECEK YIL DAHA DA BAŞARILI OLACAĞIZ
OTOMOBİL sporlarının 2018 sezonunda branşlarında dereceye giren sporcu ve takımların ödüllerinin dağıtıldığı 2018 TOSFED Gala Gecesi'ne Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı. Kasapoğlu, "Gelecek yıl yeni sporcularla ve yeni yıldızlarla otomobil sporları adına daha başarılı bir yılı birlikte geçireceğiz" dedi.
VAKIF ÇANAKKALE'Yİ SET VERMEDEN GEÇTİ
VESTEL Venus Sultanlar Ligi 11. haftasında Çanakkale Belediyespor, evinde Vakıfbank ile karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazandı. Anafartalar Spor Salonu'ndaki karşılaşma 81 dakika sürdü ve setler 20- 25, 16-25, 21-25 şeklinde sonuçlandı. Günün bir diğer maçında ise Fenerbahçe Opet sahasında Halkbank'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı.
YENİ MALATYASPOR'UN HEDEFİ MİCHAL PAZDAN
SÜPER Lig'de ilk yarıyı 29 puanla 3.sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, transfere de hızlı başladı. Sarı-Kırmızılı kulüp Legia Varşova takımının stoperi Michal Pazdan ile prensipte anlaşmaya vardı. Pazdan, 31 yaşında ve 1,81 boyunda. Erol Bulut, tecrübeli oyuncunun bir an önce takıma katılmasını istiyor.
CEDİ OSMAN 17 SAYI ATTI AMA KURTARAMADI
NBA'DE Cedi Osman, takımı Cavaliers'ın evinde Bulls'a 20 sayı farkla 112- 92 mağlup olduğu karşılaşmada 37 dakika görev aldı ve 17 sayı, 7 ribaunt, 1 asistlik performans sergiledi. Sezonun 26. yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Larry Nance Jr 20, Jordan Clarkson 17 sayı üretti. Bulls'ta Lauri Markkanen 31 sayıyla yıldızlaştı.
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