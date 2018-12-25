Bugünkü
Takvim

'ın yeni forvet hattı Carvalho & Seleznyov

İlk yarının bitmesiyle için düğmeye basan yönetim, ’yu büyük oranda bitirdi... Çok kısa bir süre içinde resmi imzaların atılması bekleniyor. 2. forvet olarak düşürülen Seleznyov'la da el sıkışıldı. İki transfer için bonservis ödemeyecek olan Cimbom anlaşması konusunda da hiçbir sorun yaşamayacak.



Ligin ilk yarısını Sivas galibiyeti ile tamamlayan Galatasaray'da sıra transfere geldi... Forvet transferi için yaklaşık 1 ay önce çalışmalara başlayan Sarı-Kırmızılılar çifte bomba patlatacak. Fatih Terim'in ısrarla istediği Alan Carvalho ile büyük oranda anlaşan yönetim, bir aksilik çıkmazsa transferi kısa sürede bitirecek.

ERKEN BİTİRMEK İSTİYORLAR
Yöneticiler sözleşme bitiş tarihi olan 19 Ocak'tan önce işi bitirmek için çalışmalar yapıyor. Resmi imzaların çok kısa bir sürede atılması bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
simit simit

hoca ve yönetim sürekli yalan söylüyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.12.2018 10:54
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriGalatasaray'ın yeni forvet hattı Carvalho & Seleznyov
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri