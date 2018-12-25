ilk yarısınıgalibiyeti ile tamamlayan'da sıra transfere geldi... Forvet transferi için yaklaşıkçalışmalara başlayan Sarı-Kırmızılılar çifte bomba patlatacak.'in ısrarla istediğiile büyük oranda anlaşan yönetim, bir aksilik çıkmazsa transferi kısa sürede bitirecek.sözleşme bitiş tarihiolan'tanönce işi bitirmek içinçalışmalar yapıyor.Resmi imzalarınçok kısa birsürede atılmasıbekleniyor.