Fener'e Ersun Yanal da çare olamadı: 0-0. Yeni hocasının yönetiminde geçtiğimiz hafta Kadıköy'de Erzurumspor'la 2-2 berabere kalan Sarı-Lacivertliler dün de deplasmanda Antalyaspor'la yenişemedi. Fenerbahçe böylece Süper Lig'de ilk devreyi 16 puanla 17. sırada tamamladı.
SOLDADO İLK DAKİKA KAÇIRDI
1. dakikada Soldado defansın büyük hatası sonrası bir anda golle burun buruna kaldı. Ancak Soldado'nun vuruşunu Boffin kurtardı. 28. dakikada Hasan Ali'nin sert şutunu Boffin kornere çeldi.
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alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste
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