Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'a konuk oluyor. 20.00'de başlayacak ve Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcıları Kemal Yılmaz ve Osman Gökhan Bilir. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ:

Harun Tekin, Hasan Ali Kaldırım, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Mauricio Isla, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Yassine Benzia, Andre Ayew, Roberto Soldado.



Haftaya 15 puanla 17. sırada giren Fenerbahçe, ligin ilk yarısını moralli kapatmanın hesaplarını yapıyor. Sarı-lacivertlilerde bu önemli karşılaşma öncesinde Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas, Mauricio Isla ve Yassine Benzia sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

TARAFLAR ARASINDA 45. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 44 maçın 30'unu Fenerbahçe, 7'sini Antalyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sona erdi. Fenerbahçe'nin 82 golüne, Akdeniz temsilcisi 37 golle karşılık verdi. Geçen sezonki maçları Fenerbahçe, deplasmanda 1-0, evinde de 4-1'lik skorlarla kazandı.



FENERBAHÇE, ANTALYA'DA ÜSTÜN

Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu. Rakibiyle Antalya'da yaptığı 22 maçın 11'ini kazanan sarı-lacivertliler, 6 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı. Antalya'da Fenerbahçe 29, ev sahibi ekip 20 gol attı.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı. Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti. Bu arada, 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 44 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.