Devre arasında ses getirecek bir transfer hamlesi yapmaya hazırlanan Galatasaray'da ilk olarak gözler forvet takviyesinde... Başta Demba Ba ve Alan Carvalho olmak üzere birçok önemli isimle temas halinde olan Sarı-Kırmızılılar'dan flaş bir atak geldi. Yönetim, Sevilla'lı Luis Muriel'le masaya oturdu.
- Spor
- 21.12.2018
- Gazete
Galatasaray'da zor hedef Luis Muriel
Birçok yıldız golcüyü listesine alan yönetim, Terim’in gözdesi olan Sevilla’lı Luis Muriel’i kiralamak için harekete geçti. Galatasaray bu transferde çok ısrarcı... Ancak Kolombiyalı yıldızın taliplerinin fazla olması işleri zorlaştırıyor.
Devre arasında ses getirecek bir transfer hamlesi yapmaya hazırlanan Galatasaray'da ilk olarak gözler forvet takviyesinde... Başta Demba Ba ve Alan Carvalho olmak üzere birçok önemli isimle temas halinde olan Sarı-Kırmızılılar'dan flaş bir atak geldi. Yönetim, Sevilla'lı Luis Muriel'le masaya oturdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.