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'da zor hedef

Birçok yıldız cüyü listesine alan yönetim, Terim’in gözdesi olan ’lı ’i kiralamak için harekete geçti. bu de çok ısrarcı... Ancak Kolombiyalı yıldızın taliplerinin fazla olması işleri zorlaştırıyor.



Devre arasında ses getirecek bir transfer hamlesi yapmaya hazırlanan Galatasaray'da ilk olarak gözler forvet takviyesinde... Başta Demba Ba ve Alan Carvalho olmak üzere birçok önemli isimle temas halinde olan Sarı-Kırmızılılar'dan flaş bir atak geldi. Yönetim, Sevilla'lı Luis Muriel'le masaya oturdu.

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