Beşiktaş’tan taktik idmanı

Beşiktaş Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına tek idmanla devam etti. Pas çalışmasının yanı sıra taktik ağırlıklı bir antrenman yapan Siyah-Beyazlı oyuncular idmanın sonunda yarım sahada çift kale maç oynadı. Beşiktaş hazırlıklarına bugün saat 18.00'de devam edecek.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.