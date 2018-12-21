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Beşiktaş’tan taktik idmanı
Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına tek la devam etti. Pas çalışmasının yanı sıra taktik ağırlıklı bir yapan Siyah-Beyazlı oyuncular idmanın sonunda yarım sahada çift kale maç oynadı. Beşiktaş hazırlıklarına bugün saat 18.00'de devam edecek.
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