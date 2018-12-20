Bu sezon büyük bir forvet sıkıntısı yaşayan Beşiktaş'ta gözler ocak ayına çevrilmiş durumda... Ara transferde çok kaliteli bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Siyah- Beyazlılar rotayı İspanya'ya çevirdi. Yönetim, Atletico Madrid forması giyen Nikola Kalinic'le ilgileniyor.
1.5 YILLIK TEKLİF YAPILACAK
Alınan bilgilere göre Beşiktaş'ın hedefi, Hırvat forveti satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiralamak. Siyah-Beyazlılar'ın kısa süre içinde Kalinic ve Atletico ile temasa geçmesi bekleniyor.
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