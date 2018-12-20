sezon büyük bir forvet sıkıntısı yaşayan'ta gözler ocak ayına çevrilmiş durumda... Ara transferde çok kaliteli bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Siyah- Beyazlılar rotayı'ya çevirdi. Yönetim,forması giyen'le ilgileniyor.bilgilere göre'ın hedefi,forveti satın alma opsiyonuylakiralamak. Siyah-Beyazlılar'ın kısa süre içindeile temasa geçmesi bekleniyor.