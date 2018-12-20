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'ta hedef Kalinic

Sezon başında Milan’dan ’e olan fazla forma giyemediği için ayrılığı düşünüyor.



Bu sezon büyük bir forvet sıkıntısı yaşayan Beşiktaş'ta gözler ocak ayına çevrilmiş durumda... Ara transferde çok kaliteli bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Siyah- Beyazlılar rotayı İspanya'ya çevirdi. Yönetim, Atletico Madrid forması giyen Nikola Kalinic'le ilgileniyor.

1.5 YILLIK TEKLİF YAPILACAK
Alınan bilgilere göre Beşiktaş'ın hedefi, Hırvat forveti satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiralamak. Siyah-Beyazlılar'ın kısa süre içinde Kalinic ve Atletico ile temasa geçmesi bekleniyor.

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