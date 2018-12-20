Ryan Babel’den müjdeli haber

Cumartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor. Dünkü antrenmanda, sakatlığı geçen Ryan Babel, uzun bir aranın ardından takımla çalıştı. İdmana tedavisi süren Enzo Roco'nun yanı sıra Quaresma da katılmadı. Bir süre top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştiren futbolcular, son bölümde yarı sahada çift kale maç oynadı.