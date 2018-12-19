Sözleşmesinde "7.5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan Ozan Kabak, Galatasaray'la nikah tazeledi... Sarı-Kırmızılı yönetim Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı ile Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çeken 18 yaşındaki futbolcunun 2020'de sona erecek olan mukavelesini 2023'e kadar uzatarak böylelikle sözleşmedeki serbest kalma maddesini de ortadan kaldırdı.
ÇILGIN BİR TEKLİF GELİRSE...
Galatasaray yönetiminin sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattığı Ozan'ı satmayı düşünmediği, ancak çılgın bir transfer teklifi gelmesi durumunda bu konunun masaya yatırabileceği öğrenildi.
ÇILGIN BİR TEKLİF GELİRSE...
Galatasaray yönetiminin sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattığı Ozan'ı satmayı düşünmediği, ancak çılgın bir transfer teklifi gelmesi durumunda bu konunun masaya yatırabileceği öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.