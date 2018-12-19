Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 9. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Neptunas'ı 77-70 yendi. Beşiktaş Sompo Japan, bu sonuçla gruptaki 4. galibiyetini alırken, Neptunas ise 5. kez sahadan mağlup ayrıldı. Beşiktaş'ta Rich 22 sayı, Buva ise 19 sayı atarak galibiyette başrol oynadı.
MANCHESTER UNİTED'DA MOURİNHO GÖNDERİLDİ
İngiltere Premier Lig'de aldığı başarısız sonuçların ardından Manchester United, Jose Mourinho ile yolları ayırdı. Portekizli teknik adam, İngiliz ekibinin başında çıktığı 151 maçta 86 galibiyet, 34 beraberlik alırken, 31 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Mourinho'nun Manchester United'taki görev süresi ise 1302 gün sürdü.
DARÜŞŞAFAKA ZALGİRİS'LE KARŞI KARŞIYA GELİYOR
Darüşşafaka THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında bugün Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibini konuk edecek. Volkswagen Arena'daki karşılaşma, saat 20.15'te başlayacak. Euro Cup'ta Galatasaray saat 20.00'de Crvena Zevezda'yı ağırlayacak. Aynı kupada Türk Telekom saat 22.00'de Partizan'a konuk olacak.
MANCHESTER UNİTED'DA MOURİNHO GÖNDERİLDİ
İngiltere Premier Lig'de aldığı başarısız sonuçların ardından Manchester United, Jose Mourinho ile yolları ayırdı. Portekizli teknik adam, İngiliz ekibinin başında çıktığı 151 maçta 86 galibiyet, 34 beraberlik alırken, 31 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Mourinho'nun Manchester United'taki görev süresi ise 1302 gün sürdü.
DARÜŞŞAFAKA ZALGİRİS'LE KARŞI KARŞIYA GELİYOR
Darüşşafaka THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında bugün Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibini konuk edecek. Volkswagen Arena'daki karşılaşma, saat 20.15'te başlayacak. Euro Cup'ta Galatasaray saat 20.00'de Crvena Zevezda'yı ağırlayacak. Aynı kupada Türk Telekom saat 22.00'de Partizan'a konuk olacak.
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