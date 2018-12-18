Meler’e büyük tepki!

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Beşiktaş karşısında 2 puan kaybettiklerini, bunda maçın hakemi Halil Umut Meler ve VAR hakemlerinin payı olduğunu söyledi. Şahin, "Rodallega'nın pozisyonu net penaltı. Maçın hakemi, VAR odasından pozisyonun penaltı olup olmadığı yönündeki uyarıyı bekliyor. 'Penaltı değil' denilince oyunu başlatıyor. Adriano ve Caner'in pozisyonları dünyanın her yerinde kırmızı kart... 1 kez VAR'a gidildi maç 7 dakika uzadı. Buna çok şaşırdık" ifadelerini kullandı.
KURŞUN YARASI GiBi
Beşiktaş maçında Brezilyalı oyuncu Adriano'nun darbesiyle yerde kalan İranlı Vahid Amiri, dün sosyal medyadan ayağının son durumun paylaştı... Paylaşımda, Amiri'nin ayağında iki delik olduğu açıkça gözüküyor.
KURŞUN YARASI GiBi
Beşiktaş maçında Brezilyalı oyuncu Adriano'nun darbesiyle yerde kalan İranlı Vahid Amiri, dün sosyal medyadan ayağının son durumun paylaştı... Paylaşımda, Amiri'nin ayağında iki delik olduğu açıkça gözüküyor.
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