Ocak ayı yaklaştıkça transfer çalışmaları da hız kazanıyor. Brezilya'nın Flamengo kulübü, Sarı- Kırmızılı futbolcu Mariano ile anlaşmaya varmış, transfer Galatasaray kulübünün vereceği karara kalmıştı. Mariano'nun gitme ihtimali üzerine Cimbom harekete geçti ve sağ bek arayışlarına başladı.
Galatasaray scout ekibi, yönetime Genk'in genç yıldızlarından Joakim Maehle'nin ismini verdi. 21 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor. Genk'e geçen sezon Danimarka'nın Aalborg takımından transfer olan Maehle'nin güncel piyasa değeri 2 milyon Euro... Transfere çok para harcamak istemeyen Galatasaray Yönetimi'nin Genk'e 1.5 milyon Euro teklif edeceği bildirildi.
Galatasaray scout ekibi, yönetime Genk'in genç yıldızlarından Joakim Maehle'nin ismini verdi. 21 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor. Genk'e geçen sezon Danimarka'nın Aalborg takımından transfer olan Maehle'nin güncel piyasa değeri 2 milyon Euro... Transfere çok para harcamak istemeyen Galatasaray Yönetimi'nin Genk'e 1.5 milyon Euro teklif edeceği bildirildi.
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