Albayrak'ın sözleri G.Saraylıları kızdırdı!

Maçı değerlendiren Albayrak, "Aradaki 8 puan farkını koruduk. Son dakikalarda Onyekuru ile yakaladığımız pozisyonu değerlendirseydik... Ondan önce de ciddi pozisyonlara girdik ama atamadık. Bir maçımız kaldı, Sivas maçı, ona hazırlanacağız ve sonra da Ocak ayı dönemine bakacağız" ifadelerini kullandı.

PORTO MAÇI SONRASI SÖZLERİ...

Porto maçı sonrasındaki sevinç söylemlerine eleştiri gelmesine cevap veren yönetici, "Bu maçı düşünerek, içeride futbolculara hoca çok güzel bir konuşma yaptı. Oynadıkları güzel futboldan sonra da ben de hoca da tebrik etti. Bunu farklı noktalara çektiler, canları sağolsun, söyleyecek bir şey yok. Biz moral olarak bu maça hazırlamak için bunu yaptık. Ben bu kulübe 5 yıl geldim, 5 yıl üst üste şampiyon olduk. Bu 6. senem, bunda da şampiyon olacağız inşallah. O zaman o konuşanlar üzülecek" dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı, devre arasında oyundan alınan Garry Rodrigues'in sakatlığı olup olmadığının sorulması üzerine, "Kayarak müdahale ettiğinde ayağını gerdi. Yırtık olabilir. Tedbir amaçlı çıkarıldı. İnşallah bir şey yoktur." şeklinde görüş belirtti.

'FARKI KORUDUK' SÖZLERİNE TARAFTARDAN TEPKİ

Abdurrahim Albayrak'ın 'Aradaki 8 puan farkı koruduk' sözlerine sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi. Galatasaray'ın her maça kazanmak için çıktığını belirten taraftarlar Porto maçı ve bu maçtan sonra yaptığı açıklamalar sebebiyle Albayrak'a tepki gösterdi.