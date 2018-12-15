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  • 15.12.2018 22:06

Albayrak'ın sözleri G.Saraylıları kızdırdı!

Asbaşkanı , maçının ardından açıklamalarda bulundu ve "Başakşehir ile aradaki 8 puan farkı koruduk" sözüyle taraftarın tepkisini aldı.

Albayrak'ın sözleri G.Saraylıları kızdırdı!

Maçı değerlendiren Albayrak, "Aradaki 8 puan farkını koruduk. Son dakikalarda Onyekuru ile yakaladığımız pozisyonu değerlendirseydik... Ondan önce de ciddi pozisyonlara girdik ama atamadık. Bir maçımız kaldı, maçı, ona hazırlanacağız ve sonra da Ocak ayı dönemine bakacağız" ifadelerini kullandı.

PORTO MAÇI SONRASI SÖZLERİ...
maçı sonrasındaki sevinç söylemlerine eleştiri gelmesine cevap veren yönetici, "Bu maçı düşünerek, içeride futbolculara hoca çok güzel bir konuşma yaptı. Oynadıkları güzel futboldan sonra da ben de hoca da tebrik etti. Bunu farklı noktalara çektiler, canları sağolsun, söyleyecek bir şey yok. Biz moral olarak bu maça hazırlamak için bunu yaptık. Ben bu kulübe 5 yıl geldim, 5 yıl üst üste şampiyon olduk. Bu 6. senem, bunda da şampiyon olacağız inşallah. O zaman o konuşanlar üzülecek" dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı, devre arasında oyundan alınan Garry Rodrigues'in sakatlığı olup olmadığının sorulması üzerine, "Kayarak müdahale ettiğinde ayağını gerdi. Yırtık olabilir. Tedbir amaçlı çıkarıldı. İnşallah bir şey yoktur." şeklinde görüş belirtti.

'FARKI KORUDUK' SÖZLERİNE TARAFTARDAN TEPKİ
'ın 'Aradaki 8 puan farkı koruduk' sözlerine sosyal medyada lı taraftarlar tepki gösterdi. Galatasaray'ın her maça kazanmak için çıktığını belirten taraftarlar Porto maçı ve bu maçtan sonra yaptığı açıklamalar sebebiyle Albayrak'a tepki gösterdi.

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