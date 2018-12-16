Başakşehir maçını cezası nedeniyle stattaki locadan takip eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Whatsapp uygulaması aracılığı ile kulübeye uyarılarda bulundu. Terim, bilgisayarda yapılan analizleri idari menajer Şükrü Hanedar'a Whatsapp üzerinden aktarırken, Hanedar da verilen taktiği kulübeyle paylaştı.
- Spor
- 16.12.2018
- Gazete
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