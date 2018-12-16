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, internet üzerinden kulübeye uyarılarda bulundu

Cezalı Terim, bilgisayardan yapılan analizleri, üzerinden attığı mesajlarla kulübeye ulaştırdı.

Whatsapp'tan taktik
Başakşehir maçını cezası nedeniyle stattaki locadan takip eden Galatasaray , uygulaması aracılığı ile kulübeye uyarılarda bulundu. Terim, bilgisayarda yapılan analizleri idari menajer Şükrü Hanedar'a Whatsapp üzerinden aktarırken, Hanedar da verilen taktiği kulübeyle paylaştı.

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