CANLI | Beşiktaş - Trabzonspor

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR



STAT: Vodafone Park

HAKEM: Halil Umut Meler







SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

İLK 11'LER



BEŞİKTAŞ: Karius, Dorukhan, Necip, Vida, Adriano, Medel, Atiba, Ljajic, Lens, Quaresma, Güven

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş



TRABZONSPOR: Uğurcan, Hüseyin, Toure, Pereira, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf, Nwakaeme , Abdülkadir Ömür, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman





İKİ TAKIM DA EKSİK

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Ryan Babel ve Enzo Roco bu karşılaşmada da görev alamayacak. Öte yandan DHA'nın haberine göre Pepe'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Trabzonspor'da zorlu maç öncesi Juraj Kucka'nın sakatlığı bulunuyor.

Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak'ın kadro dışı kaldığı Karadeniz ekibinde, Mustafa Akbaş'ın da sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmişti.

Caner Erkin ise takımla çalışmalara başlamasına rağmen teknik direktör Şenol Güneş'in Trabzonspor karşısında deneyimli isme şans vermesi beklenmiyor.

Sakatlıkları nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçında oynayamayan Gökhan Gönül ve Jeremain Lens, Trabzonspor karşılaşması için gerçekleştirilen ilk idmana katıldı.





ADRIANO VE PEREIRA SINIRDA

Beşiktaş'ta üç sarı kartı bulunan Adriano Correia, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'de bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarında sarı kart gören Adriano, bu mücadelede de aynı durumu yaşarsa ilk yarının son haftasında Kasımpaşa karşısında cezalı duruma düşecek.

Karadeniz ekibinde ise üç sarı kartı bulunan Pereira, kart görmesi halinde gelecek hafta Çaykur Rizespor karşısında takımda yer alamayacak.