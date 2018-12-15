Bugünkü
Takvim

All Star sezonu

Terim, Güneş, Denizli, Kocaman ve Yanal bir arada.

All Star sezonu
Türk futbolunun son 20 yılına damgasını vurmuş 5 teknik adam, bu sezon Süper Lig'de buluştu!.. Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli ve Aykut Kocaman'ın ardından Ersun Yanal'ın da Süper Lig'e dönmesiyle heyecan katlandı. Bu 5 efsane hocanın sezon sonunda nasıl bir sıralamada olacağı merak konusu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriAll Star sezonu
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar