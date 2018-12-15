All Star sezonu Terim, Güneş, Denizli, Kocaman ve Yanal bir arada.

Türk futbolunun son 20 yılına damgasını vurmuş 5 teknik adam, bu sezon Süper Lig'de buluştu!.. Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli ve Aykut Kocaman'ın ardından Ersun Yanal'ın da Süper Lig'e dönmesiyle heyecan katlandı. Bu 5 efsane hocanın sezon sonunda nasıl bir sıralamada olacağı merak konusu. 60 SANİYEDE SON 24 SAAT TÜM MANŞETLER