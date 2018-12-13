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  • 13.12.2018 12:06
  • Son Güncelleme: 13.12.2018 12:29

Son dakika: Derbinin hakemi oldu!

Haftanın önemli karşılaşmalarında ise Medipol Başakşehir ile Galatasaray 15 Aralık Cumartesi günü, Beşiktaş ile Trabzonspor da 16 Aralık Pazar günü karşılaşacak.  Beşiktaş-Trabzonspor derbisinin hakemi oldu. Medipol Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasını ise yönetecek.

Derbinin hakemi belli oldu!
'de 16. haftada karşı karşıya gelen Beşiktaş-Trabzonspor takımlarının oynayacağı maçı yönetecek. Mimikleriyle gündeme gelen Halil Umut Meler, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasını da yönetmişti.



İŞTE SÜPER LİG'İN 16. HAFTA HAKEMLERİ

Haftanın önemli karşılaşmalarında ise Medipol Başakşehir ile Galatasaray 15 Aralık Cumartesi günü, Beşiktaş ile Trabzonspor da 16 Aralık Pazar günü karşılaşacak.

Süper Lig'in 16. haftasında yapılacak maçların programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

20.30 Göztepe-Bursaspor (Bornova) / Mustafa Öğretmenoğlu

15 Aralık Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi) / Cüneyt Çakır

13.30 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül) / Volkan Bayarslan

16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye) / Bülent Yıldırım

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) /

16 Aralık Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor (Yeni Malatya) / Mete Kalkavan

16.00 Kayserispor-Akhisarspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) / Suat Arslanboğa

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park) / Halil Umut Meler

17 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ülker) / Fırat Aydınus

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