Haftanın önemli karşılaşmalarında ise Medipol Başakşehir ile Galatasaray 15 Aralık Cumartesi günü, Beşiktaş ile Trabzonspor da 16 Aralık Pazar günü karşılaşacak.

Süper Lig'in 16. haftasında yapılacak maçların programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

20.30 Göztepe-Bursaspor (Bornova) / Mustafa Öğretmenoğlu

15 Aralık Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi) / Cüneyt Çakır

13.30 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül) / Volkan Bayarslan

16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye) / Bülent Yıldırım

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) / Ümit Öztürk

16 Aralık Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor (Yeni Malatya) / Mete Kalkavan

16.00 Kayserispor-Akhisarspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) / Suat Arslanboğa

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park) / Halil Umut Meler

17 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ülker) / Fırat Aydınus