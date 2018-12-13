İŞTE SÜPER LİG'İN 16. HAFTA HAKEMLERİ
Haftanın önemli karşılaşmalarında ise Medipol Başakşehir ile Galatasaray 15 Aralık Cumartesi günü, Beşiktaş ile Trabzonspor da 16 Aralık Pazar günü karşılaşacak.
Süper Lig'in 16. haftasında yapılacak maçların programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
20.30 Göztepe-Bursaspor (Bornova) / Mustafa Öğretmenoğlu
15 Aralık Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi) / Cüneyt Çakır
13.30 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül) / Volkan Bayarslan
16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye) / Bülent Yıldırım
19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) / Ümit Öztürk
16 Aralık Pazar:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor (Yeni Malatya) / Mete Kalkavan
16.00 Kayserispor-Akhisarspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) / Suat Arslanboğa
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park) / Halil Umut Meler
17 Aralık Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ülker) / Fırat Aydınus
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