Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler oldu.

22 Kasım 2018 Perşembe, 12:44:18 Güncelleme: 12:52:01
Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın maçı olan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına Halil Umut Meler atandı.

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu

HALİL UMUT MELER FENERBAHÇE'YE YARIYOR
Haftanın en zorlu maçı Trabzon'da oynanacak. Ligde 13. sırada bulunanan Fenerbahçe, Trabzon deplasmanında olacak. Bu kritik mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak.

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu

Trabzonspor, Halil Umut Meler'in düdük çaldığı 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik 3 yenilgi alırken, Fenerbahçe ise 11 maçta sadece 1 kez kaybetti. Sarı-lacivertliler 11 mücadelenin 7'sini kazanırken, 3 kez de berabere kaldı.

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu

Halil Umut Meler bu sezon Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe - Bursaspor maçını yönetmişti.

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu

Maçta tartışmalı kararlar veren Meler'in ceza sahasında olan bir pozisyon sonrası kameraya yansıyan mimikleri çok konuşulmuştu.

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu

Meler'in o görüntüleri sosyal medyada da sıkça paylaşıldı.
*Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu

SÜPER LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ

YARIN (CUMA)
Galatasaray-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek

CUMARTESİ
BB Erzurumspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy
Alanyaspor-Kayserispor: Arda Kardeşler
Ankaragücü-Beşiktaş: Mete Kalkavan

PAZAR
Sivasspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
Akhisarspor-Bursaspor: Volkan Bayarslan
Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus
Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

PAZARTESİ
Göztepe-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Yılmaz Vural Fenerbahçeye mi geliyor? Canlı yayında açıkladı
Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye mi geliyor? Canlı yayında açıkladı