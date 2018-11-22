Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu

Trabzonspor, Halil Umut Meler'in düdük çaldığı 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik 3 yenilgi alırken, Fenerbahçe ise 11 maçta sadece 1 kez kaybetti. Sarı-lacivertliler 11 mücadelenin 7'sini kazanırken, 3 kez de berabere kaldı.