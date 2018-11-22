Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu
Spor Toto Süper Lig'de pazar günü oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler oldu.
22 Kasım 2018 Perşembe, 12:44:18 Güncelleme: 12:52:01
SÜPER LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ
YARIN (CUMA)
Galatasaray-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek
CUMARTESİ
BB Erzurumspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy
Alanyaspor-Kayserispor: Arda Kardeşler
Ankaragücü-Beşiktaş: Mete Kalkavan
PAZAR
Sivasspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
Akhisarspor-Bursaspor: Volkan Bayarslan
Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus
Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
PAZARTESİ
Göztepe-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım
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