F.Bahçe açıkladı! Üç yıldız ismin ayrılığı...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Bugün basında yer alan, futbolcularımız Roman Neustadter, Martin Skrtel ve Yassine Benzia'nın takımdan ayrılmak üzere menajerlerini İstanbul'a çağırdığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
Kamuoyunun bu tip manipülatif haberlere itibar etmemesini rica ederiz.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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