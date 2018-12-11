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  • 11.12.2018 20:56

F.Bahçe açıkladı! Üç yıldız ismin ayrılığı...

; Skrtel, Neustadter ve Benzia'nın takımdan ayrılacağı iddialarını yalanladı.

F.Bahçe açıkladı! Üç yıldız ismin ayrılığı...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Bugün basında yer alan, futbolcularımız Roman Neustadter, ve Yassine Benzia'nın takımdan ayrılmak üzere menajerlerini İstanbul'a çağırdığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunun bu tip manipülatif haberlere itibar etmemesini rica ederiz.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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