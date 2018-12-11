Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 11.12.2018 20:51
  • Son Güncelleme: 11.12.2018 20:53

Bakan Albayrak ve Bozkır'ın güldüren F.Bahçe diyaloğu

Hazine Bakanı ile Başkanı arasında 'nin 17. sıraya gerileyerek küme düşme hattında yer almasıyla ilgili esprili bir diyalog yaşandı.

Reform Grubu Toplantısında Hazine Bakanı ile Başkanı arasında geçen"" diyaloğu katılımcıları güldürdü.

Selamlaşma anında Bakan Albayrak esprili şekilde, "Fenerbahçeliler burada geçmiş olsun demek lazım" dedi.

Katılımcılar arasındaki TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ise espriye ayak uydurarak "Ben yeni çözdüm. Biz ikinci lige düşüp orada şampiyon olacağız. Birinci ligde olamıyoruz." şeklinde yanıt verdi.

Albayrak cevaben, "Yok yok iyi olacak inşallah, merak etmeyin daha iyi olacak" dedi ve katılımcılardan Galatasaraylı farklı bir isimle tokalaşırken de "Senin de yüzün gülüyor Fenerbahçelileri görünce, bu Galatasaraylılar var ya" şeklinde bir espri daha yaptı.

Orada bulunan herkesi gülümseten bu anlar kameraya yansıdı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriBakan Albayrak ve Bozkır'ın güldüren F.Bahçe diyaloğu
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar