Bakan Albayrak ve Bozkır'ın güldüren F.Bahçe diyaloğu

Reform Grubu Toplantısında Hazine Bakanı Berat Albayrak ile TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır arasında geçen"Fenerbahçe" diyaloğu katılımcıları güldürdü.

Selamlaşma anında Bakan Albayrak esprili şekilde, "Fenerbahçeliler burada geçmiş olsun demek lazım" dedi.

Katılımcılar arasındaki TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ise espriye ayak uydurarak "Ben yeni çözdüm. Biz ikinci lige düşüp orada şampiyon olacağız. Birinci ligde olamıyoruz." şeklinde yanıt verdi.

Albayrak cevaben, "Yok yok iyi olacak inşallah, merak etmeyin daha iyi olacak" dedi ve katılımcılardan Galatasaraylı farklı bir isimle tokalaşırken de "Senin de yüzün gülüyor Fenerbahçelileri görünce, bu Galatasaraylılar var ya" şeklinde bir espri daha yaptı.

Orada bulunan herkesi gülümseten bu anlar kameraya yansıdı.