Utanç tablosu

Adı Fener, soyadı keder!.. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Sarı-Lacivertliler, Akhisar deplasmanında 3-0 kaybederek 15. haftada küme düşme hattına geriledi. Maçta ilk tehlike Fener'den geldi. 10. dakikada Hasan Ali'nin yaptığı ortaya, Eljif'in bekletmeden vuruşu üstten auta çıktı.



HARUN SEKTİRDİ, BOKİLA ATTI

26. dakikada Akhisar öne geçti. Serginho'nun ceza alanı dışında sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta, kaleci Harun Tekin topu çeldi. Pozisyonu iyi takip eden Bokila'nın vuruşu filelere gitti: 1-0.



ONUR'UN ŞUTU YAN AĞLARDA

49. dakikada Akhisar ikinci gole çok yaklaştı. Onur'un sert şutu yan ağlarda kaldı. 68. dakikada Mehmet Ekici'nin frikiğinden sonuç çıkmadı. 72'de Ekici'nin şutuna son anda defans hamle yaptı.



PERDEYİ REGATTİN KAPATTI

79. dakikada Josue'nin ceza sahası dışından şutu direkten döndü. 82. dakikada Skrtel'den sıyrılan Manu topu Harun'un altından yuvarladı: 2-0. 90'da Regattin'in golüyle skor belirlendi: 3-0.