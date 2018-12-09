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  • 10.12.2018 02:03

’lilerin Erdoğan kaybetti diye sevindikleri ’lu küme düşme hattında

'de sonuçlarına en çok sevinenler ise 'lilerdi. Daha da ileri gitmişler Fenerbahçe başkanlık seçimlerini Başkan Erdoğan’ın kaybettiğini ima etmişlerdi. Ancak Spor Toto ’in 15. haftasında ’lu Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig’in dibine demir attı. Deplasmanda Akhisarspor’a 3-0’lık sonuçla boyun eğen Kanarya yönetimindeki günlerini mumla arıyor.

Ali Koç’lu Fenerbahçe küme düşme hattında

Büyük umutlarla başkanlık lerini kazanan Fenerbahçe'ye tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşatmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin Akhisar karşısındaki yenilgisi taraftarın sabrını taşırdı. Düşme hattında haftayı 16. sıraya gerileyerek kapatan Fenerbahçe'de moraller bozuk.

'FENERBAHÇE SEÇİMİNİ ERDOĞAN KAYBETTİ'
Fenerbahçe'de seçim sonuçlarına en çok sevinenler ise 'lilerdi. yönetiminin seçimi kaybetmesinin ardından büyük sevinç yaşayan vekiller sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda seçimi Başkan Erdoğan'ın kaybettiğini dahi söylemişlerdi.



CHP'li vekil , o dönemde yaptığı paylaşımda ''Fenerbahçe kongresini Tayyip Erdoğan kaybetti. Fenerbahçe'ye büyük emeği geçen Aziz Yıldırım'ı ve yeni seçilen Ali Koç'u tebrik ediyor Fenerbahçe taraftarına başarılar diliyorum...'' ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU KUTLAMIŞTI
CHP lider Kemal da seçim akşamı Ali Koç'u tebrik edenler arasındaydı. Kılıçdaroğlu," Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç'u ve yönetimini kutluyorum. @Fenerbahce camiasına hayırlı olsun" ifadeleriyle kutlamıştı.

FATİH PORTAKAL'IN UÇAR GİDER TWEETİ
Ali Koç'un Fenerbahçe başkanı olmasına en çok sevinenlerden biri de Türkiye'de yayın yapan Amerikan kanalı FOX'un yalanlarıyla ünlü spikeri Fatih Portakal olmuştu. Hazırlık maçlarında çok iyi bir görüntü sergilemeyen Fenerbahçe'ye buna rağmen attığı tweetle destek vermişti. Portakal,"Vallahi @Fenerbahçe keyif veriyor. Bu yıl uçar gider. Yazdım burada." sözleriyle umut vermeyen futbol takımına övgüler yağdırmıştı.

BİR DESTEK DE KARAMOLLAOĞLU'NDAN
Girdiği seçimlerde ancak %1 oy alabilen Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu da attığı tweetle Ali Koç'a destek verdi. Attığı tweette "Yenilenler değil vazgeçenler kaybeder Ali Koç Başkan." diyen Karamollaoğlu seçimde aldığı %1 oyla gösterdiği başarısızlığı Ali Koç'la paylaştı. Bu tweetin altına gelen yorumlar ise güldürdü.




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