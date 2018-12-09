Büyük umutlarla Fenerbahçe başkanlık seçimlerini kazanan Ali Koç Fenerbahçe'ye tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşatmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin Akhisar karşısındaki yenilgisi taraftarın sabrını taşırdı. Düşme hattında haftayı 16. sıraya gerileyerek kapatan Fenerbahçe'de moraller bozuk.





'FENERBAHÇE SEÇİMİNİ ERDOĞAN KAYBETTİ'

Fenerbahçe'de seçim sonuçlarına en çok sevinenler ise CHP'lilerdi. Aziz Yıldırım yönetiminin seçimi kaybetmesinin ardından büyük sevinç yaşayan vekiller sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda seçimi Başkan Erdoğan'ın kaybettiğini dahi söylemişlerdi.







CHP'li vekil Aykut Erdoğdu, o dönemde yaptığı paylaşımda ''Fenerbahçe kongresini Tayyip Erdoğan kaybetti. Fenerbahçe'ye büyük emeği geçen Aziz Yıldırım'ı ve yeni seçilen Ali Koç'u tebrik ediyor Fenerbahçe taraftarına başarılar diliyorum...'' ifadelerini kullanmıştı.





KILIÇDAROĞLU KUTLAMIŞTI

CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu da seçim akşamı Ali Koç'u tebrik edenler arasındaydı. Kılıçdaroğlu," Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç'u ve yönetimini kutluyorum. @Fenerbahce camiasına hayırlı olsun" ifadeleriyle kutlamıştı.





FATİH PORTAKAL'IN UÇAR GİDER TWEETİ

Ali Koç'un Fenerbahçe başkanı olmasına en çok sevinenlerden biri de Türkiye'de yayın yapan Amerikan kanalı FOX'un yalanlarıyla ünlü spikeri Fatih Portakal olmuştu. Hazırlık maçlarında çok iyi bir görüntü sergilemeyen Fenerbahçe'ye buna rağmen attığı tweetle destek vermişti. Portakal,"Vallahi @Fenerbahçe keyif veriyor. Bu yıl uçar gider. Yazdım burada." sözleriyle umut vermeyen futbol takımına övgüler yağdırmıştı.





BİR DESTEK DE KARAMOLLAOĞLU'NDAN

Girdiği seçimlerde ancak %1 oy alabilen Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu da attığı tweetle Ali Koç'a destek verdi. Attığı tweette "Yenilenler değil vazgeçenler kaybeder Ali Koç Başkan." diyen Karamollaoğlu seçimde aldığı %1 oyla gösterdiği başarısızlığı Ali Koç'la paylaştı. Bu tweetin altına gelen yorumlar ise güldürdü.









