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Timsah avcısı

Timsah avcısı Antalyaspor
Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Bursaspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti ve puan cetvelinde 3. sıraya yükseldi.

GOLLER İLK YARIDA GELDİ
38. dakikada Mevlüt sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalırken arkadan Umut Meraş'ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Penaltı vuruşunu Serdar Özkan kullandı: 0-1. 43'te Serdar'ın pasıyla buluşan Mevlüt, dar açıdan tohpu filelere gönderdi: 0-2... 2. yarıda Bursa'nın atakları sonuç getirmedi.

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