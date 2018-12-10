AKHİSAR deplasmanında 3-0 kaybederek küme düşme hattına inen Fenerbahçe'de eleştiri okları Başkan Ali Koç'a döndü... Seçim öncesi ve sonrasında büyük destek verdikleri Koç'a ilk defa bu denli tepki gösteren taraftarlar, sosyal meydada sert ifadeler kullandı. Taraftarların gündeminde Koç'un kongre öncesi söylediği "Siz benim hayalimdeki Fenerbahçe'yi anlamadınız" sözü vardı.
BÖYLE GİDERSE DÜŞECEĞİZ!
Bu söz üzerinden Başkan Koç'u eleştiren taraftarlar, "Evet başkanım hayalindeki Fenerbahçe'yi anlamamışız. Böyle giderse kimsenin hayalinde bile göremediğimiz bir şey olacak ve küme düşeceğiz" dediler.
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