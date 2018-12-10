deplasmanındakaybederekküme düşmehattına inen'deeleştiri oklarıBaşkan'adöndü... Seçim öncesive sonrasında büyükdestek verdikleri'a ilk defa bu denlitepki gösteren taraftarlar,sosyal meydadasert ifadeler kullandı.Taraftarların gündeminde'un kongreöncesi söylediğisözü vardı.söz üzerinden Başkan'u eleştiren taraftarlar, "Evet başkanım hayalindeki'yi anlamamışız. Böyle giderse kimsenin hayalinde bile göremediğimiz bir şey olacak ve" dediler.