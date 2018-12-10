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’ya karşı 11’de 4 değişiklik

Yarın Linnes, Donk, ve ilk 11’e dönecek.

Porto’ya karşı 11’de 4 değişiklik
Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında yarın Porto'yu konuk edecek olan Galatasaray'da kadro değişiyor... Fatih Terim, Rizespor maçında cezası nedeniyle oynatamadığı Badou Ndiaye, Fernando ve Ryan Donk'u ilk 11'e alacak.

SİSTEM YENİDEN 4-3-3
Linnes'in de sağ bekte Mariano'nun yerine görev yapması bekleniyor. Ahmet Çalık, Selçuk İnan ve Muğdat da kulübeye dönecek. de yeniden 4-3-3 olacağı öğrenildi.

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