Galatasaray'ın Porto maçı öncesinde teknik direktör Fatih Terim ve futbolculardan Mariano basın toplantısı düzenledi.

AÇIKLAMALARDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞU ŞEKİLDE

MARİANO

Yarın çok önemli bir takıma karşı çok zor bir maça çıkacağız. Galatasaray'ın her zaman Avrupa'da olması gerekiyor. Yarın oynanacak maçın öneminin farkındayız. Elimizden geleni yapacağız.

Herkesin favori gözüktüğü bir gruptu. Biz de elimizden geleni yaptık, çıkmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Yarın güzel bir skor alıp Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz.

(Soru: Porto bulunduğu yeri hak ediyor mu?)

Porto iyi oynayan bir takım. Orada nasıl üstün oynadığımızı kimse unutmasın ama ilk sırada yer alan takım orayı hak etmiştir.

FATİH TERİM

UEFA Avrupa Ligi garanti değil henüz, yarın garantilemek istiyoruz.

Galatasaray'ın hedefi UEFA Avrupa Ligi'nde sonuna kadar gitmektir. Ne olursa olsun Avrupa'da olmak isteriz. Galatasaray oralara alışkın bir takım.

Hiç mağlup olmadan, Milan maçıyla başlayan o serüvenin sonucunda alınan şampiyonluğun bir ikincisini umarım yaşarız. Ne olursa olsun Avrupa'da olmak isteriz. Galatasaray oralara alışkın bir takım.

Her toplantıda özellikle dile getiriyorum. Biz gerek grubumuzda, gerekse mücadele eden tüm takımlardan farklı bir durumdayız. Şampiyonlar Ligi'ne de öyle başladık. UEFA cezalarımız ve ligde yaşadıklarımız nedeniyle eşit koşullarda yarışmıyoruz.

Herkes 30'a, 40'a, 100'e, 200'e alırken, siz satmadan alamıyorsunuz. Aradaki makas açıldı. 'Her şey para değil' diye bir şey yok artık. Bu bir bahane değil, bu bir gerçek.

(Schalke-Lokomotiv Moskova tweetleşmesi hakkında)

Şampiyonlar Ligi gibi çok yüksek bir kalibrede oynanan bir oyun içinde bunları espri olarak kabul ediyorum. Schalke'nin sevincinden dolayı böyle bir tweet attığını, Lokomotiv'in de çok güzel bir espri yaptığını düşünüyorum.

Gönül isterdi ki bu akşam biz tweet atalım. Lokomotiv'i orada yenseydik, 'Haydi Lokomotiv Moskova' diye yazardık. Şartlar böyle gerektirdi. Şu an 'Haydi Galatasaray' demekte fayda var.

(Gomis sorusu üzerine)

Arkadaşlar, bir defa Gomis'in üstünden bir sürü şey söyleniyor. Madem sordunuz, cevaplayayım. Koca bir takımı bir oyuncuya bağlamak doğru değil. Gomis iyi bir golcü ve önemli işler yaptı ama koca Galatasaray, Gomis'in yerine iki oyuncu alma niyeti olmasa Gomis'i verir mi?

2 forvet alma niyetimiz söylendiği için biz de evet dedik. Ayrıca satmadan alamayan bir takımdan bahsediyoruz. Her bonservissiz oyuncu da bonservisi yok diye size uygun olmuyor.

Teknik heyet 'Evet' demeseydi diyorlar. Galatasaray'ın menfaati neyse teknik heyet 'Evet' der.

Söylediklerimiz de Galatasaray'ın menfaatinedir, söylemediklerimiz de. Gomis iyi bir golcü. Olsaydı bazı şeyler değişebilirdi, bu gerçeği inkar etmemeliyiz. Bu gruptan çıksaydık, kimsenin aklına bu gelmezdi. Kötü sonuçlar olunca doğal olarak bazı şeyler eleştirilmelidir.

Bazen her istediğiniz olmuyor. Bunun idari ve teknik yönü var. Bir tarafa yıkılma çabası görüyorum. O gün için Gomis'in gönderilme kararı verilmesi doğruydu. Demek ki iki taraf da bunu istedi.

Taraftarı ve sahanın kenarını özledim. Cezalar ve sakatlıklar, oyun kurgusu yapmamızı da engelledi.

Geniş ve derin bir kadromuz yok. Cezalar, sakatlık riskini de artırıyor. Belirli oyunculara yük biniyor ve biz de bu konuda maalesef istikrarı ve dengeyi sağlayamadık. Benim gibi hayatı hücumla geçmiş hoca, 3'lüydü, 5'liydi oynar mı?

Fizikçi mi iyi değil, doktor mu sıkıntılı... Hepsi kendini ispat etmiş insanlar. Yasin'i ben scout'ın yanına koydum. Takım koşmuyor diyorsunuz, geçen maç 114 kilometre koşmuşlar. Galatasaray, 2-0'dan 2-2'ye, 9 kişi oynasa bile engel olmalı.

Hata benim. Onlar iyi profesyoneller. Galatasaray, güçlü bir marka, bu unutulmamalı. Bu marka kendini yenileyebilir. Avrupa maçlarının ortamını, atmosferini ve kıymetini de iyi bilir. İnanıyorum ki yarın kendi seyircimiz önünde tüm şartlarımızı zorlayarak oynayacağız.

Sadece 40 bin kişi bir antrenmana değil, tüm camia bir araya gelmek zorunda. Bu da yavaş yavaş gerçekleşecek inşallah.