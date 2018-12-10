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  • 10.12.2018 16:13

- maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? Süper Lig 15. hafta

ile Süper Lig'in 15. hafta kapanış maçında karşı karşıya geliyor. Beş maçlık galibiyet serisini geçtiğimiz hafta Sivasspor karşısında kaybeden Başakşehir, Ankaragücü deplasmanından galibiyetle ayrılarak zirve yarışından kopmak istemiyor. Peki, maçı hangi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ankaragücü - Başakşehir maçı saat kaçta?

- maçı için geri sayım başladı. Ligde 30 puanla liderlik koltuğunda oturan Başakşehir, 20 puanla 10. sırada yer alan Ankaragücü'ne konuk olacak. Geçtiğimiz hafta Sivasspor'a karşı mağlubiyet alan Başakşehir, 5 maçlık yenilmezlik serisini böylelikle sona erdi. Karşılaşma, Afyonyonkarahisar'da bulunan Zafer Stadı'nda oynanacak. Peki, maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 15. hafta kapanış maçında Ankaragücü ile Başakşehir mücadele edecek. Karşılaşma bugün saat 20.00'de başlayacak. Zafer Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Dördüncü hakemin Suat Arslanboğa olacağı karşılaşmanın VAR hakemi ise Ali Palabıyık olacak.

Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Manuel da Costa ile sakatlığı süren Alparslan Erdem bu mücadelede forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte sarı kart cezası sona eren İrfan Can Kahveci görev yapabilecek, sakatlığı geçen Eljero Elia'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

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