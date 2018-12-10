Juventus'un geçtiğimiz yaz Real Madrid'den kadrosuna kattığı Cristiano Ronaldo, İtalyan basınına konuştu. Portekizli süperstar, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda yeni takımı ve Real Madrid'deki günlerinden Lionel Messi'ye kadar pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni takımında tam bir aile ortamının olduğunu söyleyen 33 yaşındaki futbolcu, "Madrid'deki takım arkadaşlarım da mütevazıydı ama buradakiler daha fazla. Juve'deki oyuncu grubunun şu ana kadar gördüklerim arasında en iyisi olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.