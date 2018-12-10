Bugünkü
Takvim

’ın pili bitik!

F.Bahçe ve önünde 2-0’ı koruyamayan Cimbom ligde yediği 18 golün 12’sini larda kalesinde gördü... geriye düştüğü sadece 1 maçta 3 puanı alabildi.

Aslan’ın pili bitik!

Kötü gidişe Rizespor önünde de 'dur' diyemeyen Galatasaray'da fiziki düşüş devam ediyor... Son 10 maçta 1 kez kazanabilen Sarı-Kırmızılılar'ın büyük kondisyon sıkıntısı sonuçlara direkt olarak yansıyor. Fenerbahçe ve Rizespor karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen mağlubiyetten kılpayı kurtulan Galatasaray, Konyaspor maçında da 1-0'ı koruyamamıştı.

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
can can

Yazıklar ol sun keşke yenilseydiniz de bir işe yarasaydı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 10.12.2018 10:22
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriAslan’ın pili bitik!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri