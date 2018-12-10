Kötü gidişe Rizespor önünde de 'dur' diyemeyen Galatasaray'da fiziki düşüş devam ediyor... Son 10 maçta 1 kez kazanabilen Sarı-Kırmızılılar'ın büyük kondisyon sıkıntısı sonuçlara direkt olarak yansıyor. Fenerbahçe ve Rizespor karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen mağlubiyetten kılpayı kurtulan Galatasaray, Konyaspor maçında da 1-0'ı koruyamamıştı.
- Spor
- 10.12.2018
- Gazete
Aslan’ın pili bitik!
F.Bahçe ve Rize önünde 2-0’ı koruyamayan Cimbom ligde yediği 18 golün 12’sini ikinci yarılarda kalesinde gördü... Aslan geriye düştüğü sadece 1 maçta 3 puanı alabildi.
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