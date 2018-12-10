Aslan’ın pili bitik!

Kötü gidişe Rizespor önünde de 'dur' diyemeyen Galatasaray'da fiziki düşüş devam ediyor... Son 10 maçta 1 kez kazanabilen Sarı-Kırmızılılar'ın büyük kondisyon sıkıntısı sonuçlara direkt olarak yansıyor. Fenerbahçe ve Rizespor karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen mağlubiyetten kılpayı kurtulan Galatasaray, Konyaspor maçında da 1-0'ı koruyamamıştı.