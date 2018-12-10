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’dan Fener’e bir darbe daha

sezon F.Bahçe’yi lig ve kupa şampiyonluğundan eden dün de rakibini ateşe attı.

Akhisar’dan Fener’e bir darbe daha
Geçen sezon Sarı-Lacivertliler'i ligde iki kez yenerek şampiyonluktan eden, Akhisar Türkiye Kupası finalinde de rakibini devirmeyi başarmıştı. Ege ekibi dün de Fenerbahçe'yi 3-0'la geçti ve Sarı-Lacivertliler'e karşı 4'te 4 yaparak rakibini düşme hattına yolladı.

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