Akhisar’dan Fener’e bir darbe daha

Geçen sezon Sarı-Lacivertliler'i ligde iki kez yenerek şampiyonluktan eden, Akhisar Türkiye Kupası finalinde de rakibini devirmeyi başarmıştı. Ege ekibi dün de Fenerbahçe'yi 3-0'la geçti ve Sarı-Lacivertliler'e karşı 4'te 4 yaparak rakibini düşme hattına yolladı.