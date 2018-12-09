Haftalardır taraftarların ağır dille eleştirdiği Bayram Bektaş'la Sivas dönüşü acil olarak toplanan Göztepe yönetim, genç teknik adamla karşılıklı anlaşarak vedalaştı.

BAYRAM BEKTAŞ'IN AYRILIĞI RESMİ SİTEDEN AÇIKLANDI

Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş, Demir Grup Sivasspormaçı sonrasında istifasını Başkanımız Mehmet Sepil'e sunmuştur. Bunun üzerine yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda Bayram Bektaş'ın almış olduğu istifa kararı kabul edilmiştir.

Bugün Urla Adnan Süvari Tesisleri'mizde gerçekleşen veda toplantısında konuşan Başkanımız Mehmet Sepil "Hayatta en çok üzüldüğüm günlerden biri bugün. Hayat böyle bir şey maalesef. Hocamızla görüştük beraber ve neticede böyle bir değişim yapmaya karar verdik. Hocamız çok kaliteli bir insan hepinizin önünde kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

Bayram Bektaş ise "Öncelikle Başkanımıza Göztepe gibi büyük bir kulübün kapılarını bana açtığı için teşekkür ediyorum. Sizlerle çalışma şansı bulduğum için de çok mutlu oldum. Mesleğimizde böyle durumlar yaşanıyor maalesef. Yaptığımız işte alınan sonuçlar esastır. Oturup düşündüğümüz zaman takımımızın faydası için bu kararı almamız gerektiği kararına vardık. Göztepe'nin tekrardan kazanmaya başlaması beni mutlu edecek olan tek şey. Gönül isterdi ki bu sezonu hep birlikte iyi bir şekilde tamamlayalım ve önümüzdeki sezon yeni stadımızda güzel başlangıçlar yapalım ama olmadı maalesef. Bu sezon kalan maçlarda attığınız her golde ben de mutlu olacağım, Cuma günü Bursaspor maçında kalbim sizlerle olacak. Sizlere, kulüp çalışanlarımıza herkese bana olan desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Son olarak söz alan kaptanımız Beto ise "Öncelikle hocamıza ve ekibine her şey için teşekkür ediyorum. 20 yıllık futbol kariyerim boyunca gördüğüm en iyi insanlardan birisiniz, sizinle çalışma sansı bulduğum için çok mutluyum. Kariyerinizde çok iyi işler yapacağınızdan eminim, bol şans diliyorum." şeklinde konuştu.

Bayram Bektaş'a bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki mesleki kariyerinde başarılar dileriz.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.





GÜNDEM KEMAL ÖZDEŞ

Bayram Bektaş defterini 15'inci hafta sonunda kapatan sarı-kırmızılılar, son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran Kemal Özdeş ile prensipte anlaşma sağladı.

Vakit kaybetmeden deneyimli teknik adama teklifi ileten başkan Mehmet Sepil olumlu yanıt aldı. Yarın İzmir'e gelecek Kemal Özdeş'in ufak ayrıntıların görüşülmesinin ardından resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.