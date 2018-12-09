Ligde oynadığı son iki maçından da galibiyetle ayrılan Bursaspor, bu sezon aldığı flaş skorlarla dikkatleri çeken Antalyaspor'a evinde 2-0 mağlup oldu.



Mücadelede dakikalar 38'i gösterdiğinde Antalyaspor penaltı kazandı: Umut Meraş'ın Mevlüt Erdinç'e ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Serdar Özkan hata yapmadı ve kaleci Okan Koçuk'un sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.

Dakikalar 43'ü gösterdiğinde bu kez sahneye Mevlüt Erdinç çıktı. Orta sahada topla buluşan Serdar Özkan'ın defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Mevlüt Erdinç, hızla ilerleyerek ceza alanına girer girmez yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Okan Koçuk'un yanında ağlarla buluşturmayı başardı ve skoru 2-0'a getirdi. Serdar Özkan golün hazırlayıcısı oldu.







300. maçına çıkan hakem Fırat Aydınus ilk yarının son düdüğünü çaldı ve mücadelenin ilk yarısı konuk ekip Antalyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Bursaspor, 52. dakikada gole yaklaştı: Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Iasmin Latovlevici'nin ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Tunay Torun'un vuruşunda top savunmadan geri geldi.

Bu pozisyondan sadece 3 dakika sonra bu kez Umut Nayir rakip kale önünde gol aradı: Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Tunay Torun'un ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Umut Nayir'ın kale önünde yaptığı kafa vuruşunda, Ruud Boffin güçlükle topu çelmeyi başardı.

Karşılaşmada dakikalar 63'ü gösterirken Tunay Torun'un sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında savunmadan seken topa hareketlenen Umut Meraş'ın, arka direkte yaptığı kafa vuruşunda Ruud Boffin güçlükle topu kornere çeldi.





Antalyaspor 79. dakikada farkı 3'e çıkarmaya çok yaklaştı: Maicon'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Hakan Özmert'in rakiplerini ekarte ederek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, açıyı iyi kapatan Okan Koçuk güçlükle topu çeldi.

Mücadelenin kalan dakikalarında gol olmayınca Antalyaspor sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı ve puanını 26'ya yükselterek üçüncü sıraya yerleşti. İki maçlık galibiyet serisi sona eren Bursaspor ise haftayı 19 puanla 11. sırada kapadı.



