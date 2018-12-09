Fırtına'dan güç gösterisi

Trabzonspor durdurulamıyor... Karadeniz Fırtınası evinde Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek üst üste 3. maçını kazandı. 24. dakikada Konya gole yaklaştı. Jahovic, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Tecrübeli oyuncunun vuruşu yandan dışarı gitti. 1 dakika sonra Skubic'in 20 metreden sert şutu az farkla auta gitti. 45'te Rodallega'nın sert şutunda top direğin hemen yanından dışarı gitti.
ONAZİ ÇOK İSTEDİ VE GOLÜNÜ ATTI
76'da Abdülkadir, Ali Turan tarafından düşürülünce hakem penaltıyı verdi. Pozisyonu izleyen Mete Kalkavan kararını değiştirmedi. Penaltıyı Rodallega gole çevirdi. 1 dakika sonra Abdülkadir'in asistinde Ekuban farkı 2'ye çıkardı. 89'da rakibinden topu kapan Onazi şık bir vuruşla skoru belirledi.
ABDÜLKADİR DÖKTÜRDÜ
Trabzon'un genç yıldızı Abdülkadir, Konya maçındaki performansıyla parmak ısırttı. Fırtına'ya penaltı kazandıran Abdüş, Ekuban'ın attığı golde de asist yaptı. Abdülkadir, bu sezon en çok çalım attığı ve ikili mücadele kazandığı maçı oynadı.
ONAZİ ÇOK İSTEDİ VE GOLÜNÜ ATTI
76'da Abdülkadir, Ali Turan tarafından düşürülünce hakem penaltıyı verdi. Pozisyonu izleyen Mete Kalkavan kararını değiştirmedi. Penaltıyı Rodallega gole çevirdi. 1 dakika sonra Abdülkadir'in asistinde Ekuban farkı 2'ye çıkardı. 89'da rakibinden topu kapan Onazi şık bir vuruşla skoru belirledi.
ABDÜLKADİR DÖKTÜRDÜ
Trabzon'un genç yıldızı Abdülkadir, Konya maçındaki performansıyla parmak ısırttı. Fırtına'ya penaltı kazandıran Abdüş, Ekuban'ın attığı golde de asist yaptı. Abdülkadir, bu sezon en çok çalım attığı ve ikili mücadele kazandığı maçı oynadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.