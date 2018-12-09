Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam Akhisar ile deplasmanda çok kritik bir sınava çıkacak olan Fenerbahçe dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı taktik ağırlıklı çalışmanın ardından Akhisar'a hareket ederken teknik direktör Koeman ve yönetciler futbolculara uyarılarda bulundu. Hollandalı teknik adam, "Bu işin şakası yok. Herkes sahada tam kapasitesini ortaya koymalı. Puan cetvelindeki durum bize yakışmıyor. Biz bu değiliz. İstanbul'a 3 puanla dönmek zorundayız" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN KOÇ İÇİN EN ZOR SAATLER!
Başkan Ali Koç ve yöneticiler de takımı bir an olsun yalnız bırakmıyor. Maçın kaybedilmesi durumunda küme düşme hattının içine girecek olan Fenerbahçe'de yöneticiler bu durumun özellikle psikolojik açıdan camiayı etkileyeceği için bu maça çok önem veriyor. Sportif direktör Comolli'nin de Koeman ve futbolcularla görüştüğü öğrenildi.
BAŞKAN KOÇ İÇİN EN ZOR SAATLER!
Başkan Ali Koç ve yöneticiler de takımı bir an olsun yalnız bırakmıyor. Maçın kaybedilmesi durumunda küme düşme hattının içine girecek olan Fenerbahçe'de yöneticiler bu durumun özellikle psikolojik açıdan camiayı etkileyeceği için bu maça çok önem veriyor. Sportif direktör Comolli'nin de Koeman ve futbolcularla görüştüğü öğrenildi.
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