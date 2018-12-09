haftasında bu akşamile deplasmanda çok kritik bir sınava çıkacak olanyaptığı taktik ağırlıklı çalışmanın ardındanhareket ederken teknik direktörve yönetciler futbolculara uyarılarda bulundu.teknik adam,ifadelerini kullandı.ve yöneticiler de takımı bir an olsun yalnız bırakmıyor. Maçın kaybedilmesi durumunda küme düşme hattının içine girecek olanyöneticiler bu durumun özellikle psikolojik açıdan camiayı etkileyeceği için bu maça çok önem veriyor. Sportif direktördeve futbolcularla görüştüğü öğrenildi.